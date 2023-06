Italiaanse premier Meloni kritisch over renteverhogingen ECB

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft woensdag fel uitgehaald naar het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens haar zijn de renteverhogingen van de ECB tegen de hoge inflatie schadelijk voor de economie. Eerder uitte vicepremier Matteo Salvini ook al kritiek op de renteverhogingen van de ECB.

Meloni zei tegen het parlement dat de reeks renteverhogingen voor grote economische risico’s zorgen en niet bijdragen aan het verlagen van de inflatie. Het is volgens haar een “simplistisch” middel dat meer schade aanricht dan goed doet. Ze is van mening dat met name de hoge energieprijzen de inflatie hebben aangejaagd. Inmiddels zijn de energieprijzen alweer flink gedaald.

Door de renteverhogingen wordt de economie afgeremd, bijvoorbeeld omdat lenen duurder wordt. De ECB heeft al aangegeven ook in juli de rente verder te verhogen. Salvini zei dinsdag dat de renteverhogingen van de centrale bank “gevaarlijk” zijn.

De inflatie in Italiƫ is in juni gezakt naar 6,7 procent op jaarbasis, werd woensdag bekend op basis van voorlopige cijfers. Dat is het laagste niveau in veertien maanden.