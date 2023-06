Japanse exportbedrijven zetten Nikkei flink hoger

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag flink omhoog. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over een mogelijke recessie in de Verenigde Staten afnamen. Een aantal beter dan verwachte macro-economische cijfers toonden aan dat de grootste economie veerkrachtig blijft, ondanks de renteverhogingen door de Federal Reserve. Een daling van de Japanse yen zorgde daarbij voor koerswinsten onder de grote Japanse exportbedrijven, die hun producten in het buitenland daardoor goedkoper zien worden.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde kort voor sluiting van de beurshandel 1,6 procent hoger. De autofabrikanten Toyota en Honda, die veel auto’s verkopen in het buitenland, stegen 2,7 en 2 procent. De elektronicabedrijven Sony en Canon kregen er dik 2 procent en 1,6 procent bij. Ook de Japanse chipbedrijven gingen omhoog in navolging van de koerswinsten in de Amerikaanse techsector. Chiptester Advantest klom 2,5 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron won 1,8 procent.

De beurs in Shanghai daalde 0,5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,1 procent, na de stevige koerswinsten een dag eerder. De stemming werd gedrukt door een daling van de winst van Chinese industriebedrijven in de eerste vijf maanden van dit jaar. Daarnaast meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat de Verenigde Staten nieuwe beperkingen willen opleggen voor de export van AI-chips naar China. Volgens bronnen zouden bedrijven als Nvidia al in juli mogen geen chips meer mogen leveren aan Chinese klanten. Het Chinese chipbedrijf Hua Hong Semiconductor verloor daardoor 1,8 procent.

De All Ordinaries in Sydney klom 1 procent na een meevallend inflatiecijfer. De inflatie in Australiƫ koelde in mei af tot 5,6 procent, van 6,8 procent in april. Economen hadden gerekend op een inflatiecijfer van 6,1 procent. Dit wakkerde de hoop aan dat de Australische centrale bank de rente in juli niet verder zal verhogen. De Kospi in Seoul verloor 0,7 procent ondanks een koerswinst van 0,8 procent van de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix. Concurrent Samsung daalde daarentegen 0,4 procent.