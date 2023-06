Klimaatactivisten verstoren jaarvergadering Porsche

Klimaatactivisten verstoorden woensdag de jaarlijkse algemene vergadering van het Duitse automerk Porsche in Stuttgart. Tijdens de toespraak van topman Oliver Blume stond een vrouw op en riep onder meer “vuile dividenden”. Ook hield ze een spandoek omhoog met de tekst “onteigen nazi-erfgoed”. De vrouw werd kort daarna verwijderd uit de zaal door een beveiliger.

Buiten het gebouw stonden ook activisten van milieugroep Letzten Generation. Zij probeerden een oprit te blokkeren naar de bijeenkomst. Naar verluidt lijmde een activiste zich vast aan een sportwagen van Porsche en besmeurde ze de auto met rode verf. Ook toonde de vrouw, zonder duidelijke reden, haar blote borsten. Volgens de activisten protesteren ze tegen luxe auto’s, die in hun ogen samengaan met wereldwijde uitbuiting en vernietiging. Ook klagen de demonstranten over de winsten die Porsche maakt en de rol die oprichter Ferdinand Porsche speelde in het nationaalsocialisme.

Bekend is dat Ferdinand Porsche, de ontwerper van het eerste model van het merk, in de jaren 30 subsidies kreeg van Adolf Hitler. Porsche bouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog ook militaire voertuigen voor de nazi’s, zoals meerdere Duitse autofabrikanten dat deden. In deze periode werden ook dwangarbeiders ingezet.

Begin mei waren er ook al protesten op de algemene vergadering van de Volkswagen-groep.