Rechter: bouwer Strukton had rol bij laster richting ex Sanderink

Bouwbedrijf Strukton is aansprakelijk voor schade die de ex-vriendin van zakenman Gerard Sanderink lijdt als gevolg van zijn bizarre beschuldigingen aan haar adres. De onderneming moet onder andere een rectificatie op haar site plaatsen, oordeelde de rechtbank in Almelo. Ook een oud-bestuurder van Strukton en de voormalige topman van IT-bedrijf Centric treffen blaam, omdat zij niet ingrepen en soms meehielpen bij de lasterlijke verklaringen.

De uitspraak maakt deel uit van het jarenlange juridische gevecht dat Brigitte van Egten voert met met haar ex-partner Sanderink, die onder andere eigenaar is van Strukton en Centric. Nadat Sanderink een relatie kreeg met de zelfverklaarde cyberdeskundige Rian van Rijbroek beschuldigde hij Van Egten van uiteenlopende praktijken. Ze zou onder andere schuldig zijn aan diefstal, lidmaatschap van een Afrikaanse moslimsekte en het veroorzaken van een inval van de FIOD. Maar bewijs werd nooit geleverd, dus won zij tal van smaadzaken tegen Sanderink.

In de nieuwe rechtszaak klaagde zij over de rol van Strukton bij het verspreiden van beschuldigingen die Sanderink zelf van de rechter niet meer mocht uiten. Zo verscheen op de website van het bedrijf een verklaring waarin stond dat Van Egten een FIOD-inval had veroorzaakt. Om dit recht te zetten, moet Strukton een verklaring online zetten waarin staat dat Strukton tussen 2019 en 2021 onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Van Egten. Ook stelt de rechter Strukton aansprakelijk voor de geleden schade, waarvan de omvang nog moet worden vastgesteld.

De rechter oordeelde ook hard over voormalig Strukton-bestuurder Aike Schoots, die nu in de raad van commissarissen zit van het bedrijf. Van Egten verwijt hem niet te hebben ingegrepen, terwijl hij goed wist dat vanuit Sanderinks e-mailaccount valse beweringen naar bewindslieden en andere belangrijke personen werden gestuurd. Schoots hielp zelfs bij het schrijven van sommige e-mails, waarmee hij zich de valse beschuldigingen volgens de rechter “eigen maakte”.

Henny Luijrink, voormalig topman van Sanderinks IT-bedrijf Centric, krijgt hetzelfde verwijt. Ook hij liet vanuit zijn “geprivilegieerde positie” na in te grijpen en moedigde de valse beschuldigingen zelfs aan.

Strukton wilde niet reageren op de uitspraak. Eerder boekte het bedrijf een overwinning bij het Gerechtshof van Amsterdam, waar de ondernemingskamer instemde met een langere schorsing van Sanderink als topman. Ook is zijn invloed als aandeelhouder tenietgedaan.