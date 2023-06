Studie: meer Fransen aan illegale sigaretten door hoge belasting

De Fransen roken bijna de helft van alle illegale sigaretten in heel de Europese Unie, komt naar voren uit een onderzoek van KPMG. Volgens de studie kiezen zij vaker voor gesmokkelde of namaaksigaretten, vanwege hoge belastingen en de torenhoge inflatie. De totale consumptie van illegale sigaretten, met uitzondering van Frankrijk, daalde vorig jaar in de EU met 7,5 procent. Ook Nederlanders rookten minder illegale sigaretten.

In Frankrijk werden in het afgelopen jaar 1,8 miljard meer illegaal verkregen sigaretten gerookt, staat in het KPMG-onderzoek in opdracht van Philip Morris International. “Frankrijk begint op Latijns-Amerika te lijken”, stelt Gregoire Verdeau van de sigarettenfabrikant in een toelichting.

Het afgelopen jaar werden er 35,8 miljard illegale sigaretten gerookt in de EU, een nieuw record. Volgens de onderzoekers liepen regeringen hiermee naar schatting 11,3 miljard euro aan belastinginkomsten mis. In Belgiƫ, Denemarken, Frankrijk en Duitsland nam het aantal inbeslagnames van sigaretten toe.