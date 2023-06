Tegenslag voor pensioenclaimstichting Henk Krol bij rechter

De Staat heeft niet onrechtmatig gehandeld toen hij besloot een rekenrente voor pensioenen in te voeren die ertoe leidde dat de pensioenen jarenlang niet konden worden verhoogd. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag besloten in een kort geding van een gepensioneerde man uit Leeuwarden tegen de Staat. De zaak is een tegenslag voor claimstichting PensioenVoldoen.NL van oud-politicus Henk Krol. Die steunde de Friese man.

PensioenVoldoen.NL en de klager in het kort geding zijn van mening dat de Nederlandse overheid bij de invoering van de Pensioenwet in 2007 de toen geldende Europese pensioenrichtlijn niet goed heeft toegepast. Daardoor werd een systeem met rekenrentes opgetuigd waardoor bij lage rentes de pensioenfondsen de pensioenen niet konden indexeren. Tegelijkertijd steeg de waarde van hun bezittingen wel.

Maar de voorzieningenrechter zag geen fout van de Staat. In de pensioenrichtlijn wordt alleen een maximale toegestane rente beschreven, merkte hij op. Er staat niet in dat er geen lagere rente mag worden toegepast. Ook laat de richtlijn ruimte voor eigen regels van de lidstaten die ten koste gaan van indexatie.

De bejaarde man uit Leeuwarden had een voorschot van 26.000 euro geƫist van de Staat omdat hij veel pensioen was misgelopen door het niet verhogen van de pensioenen. PensioenVoldoen.NL wil een massaclaim beginnen en daar hebben volgens Krol zich al meer dan 120.000 mensen bij aangesloten. Ruim 10 miljoen Nederlanders, gepensioneerd en niet gepensioneerd, hebben volgens de stichting pensioenschade opgelopen. Het zou de overheid minimaal 137 miljard euro gaan kosten om dat recht te breien.