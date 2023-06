Aandacht voor Adyen en chipbedrijven op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar betaalbedrijf Adyen en de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. Adyen zal daarbij mogelijk enige tegenwind ondervinden van een negatief analistenrapport van de Britse bank Barclays, waarin het aandeel van de kooplijst werd gehaald.

ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk bewegen op de resultaten van Micron Technology. De Amerikaanse chipproducent kwam woensdag na de slotbel op Wall Street met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen hoger uit dan voorzien.

Beleggers kauwen daarnaast nog na op de boodschap van de kopstukken van de centrale banken van de Verenigde Staten, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Die verklaarden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in het Portugese Sintra dat zij nog niet klaar waren met renteverhogingen in de strijd tegen de hoge inflatie.

Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse Federal Reserve, hintte daarbij op twee opeenvolgende renteverhogingen om de prijsstijgingen in de grootste economie ter wereld af te remmen. Ook president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) hintte op verdere renteverhogingen. De bazen van de centrale banken zeiden wel dat een recessie als gevolg van de hogere leenkosten niet heel waarschijnlijk is.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De Aziatische markten gingen donderdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de plus, mede dankzij een daling van de Japanse yen. De Bank of Japan heeft in tegenstelling tot de andere grote centrale banken in de wereld de rente nog niet heeft verhoogd omdat de inflatie in het land relatief laag is. De Japanse munt staat daardoor onder druk.

Op het Damrak zal Allfunds mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het Spaanse investeringsplatform op naar kopen.

In Parijs staat Renault in de belangstelling. De Franse autofabrikant verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke verkopen van nieuwe modellen en lagere kosten.

De euro was 1,0894 dollar waard tegen 1,0908 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 69,16 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 73,58 dollar per vat.