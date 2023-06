ACM: 43 miljoen pakketten minder verstuurd in 2022

Het afgelopen jaar hebben consumenten en bedrijven 43 miljoen pakketten minder verstuurd dan in 2021. Dat is de eerste daling na jaren van stijgingen, laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten in zijn jaarlijkse Post- en pakkettenmonitor. De piek lag in 2021 toen vanwege coronabeperkingen mensen meer online winkelden.

In dat jaar werden er in totaal 654 miljoen pakketten verstuurd, vorig jaar waren het er dus nog 611 miljoen. Dat is een daling van 6 procent. Maar ten opzichte van de 399 miljoen pakketten die in 2019 werden verstuurd is er nog steeds sprake van een forse toename.

Opvallend is verder dat het aantal brievenbuspakketjes wel toenam, met 1 miljoen. Volgens de ACM kiezen bedrijven daar vaker voor omdat het goedkoper en duurzamer is.

PostNL is de grootste partij op de pakkettenmarkt met een marktaandeel van 55 procent. DHL is de nummer twee en heeft 40 procent van de markt in handen.

PostNL voert ook de Universele Post Dienst uit, een basispakket aan postdiensten. Volgens de regels die de overheid daaraan stelt moet 95 procent van de brievenbuspost op tijd worden bezorgd. In 2022 was dat maar 91,4 procent, meldt de ACM. De toezichthouder is met PostNL in gesprek over de kwaliteit van de postdienst.