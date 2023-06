Banken omhoog op Wall Street na slagen voor stresstest Fed

Grote Amerikaanse banken stonden donderdag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De 23 grootste kredietverstrekkers van de Verenigde Staten zijn geslaagd voor de jaarlijkse stresstest van centralebankenkoepel Federal Reserve. Volgens de Fed zijn de banken in staat een flinke economische crisis te overleven. Eerder dit jaar was er nog onrust in de Amerikaanse bankensector na het omvallen van meerdere regionale banken in de VS.

Grote banken als Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo wonnen tot 3,2 procent. Door het slagen voor de stresstest mogen de banken in principe aandeelhouders belonen met dividenden of de inkoop van eigen aandelen. De verwachting is echter dat banken dit jaar voorzichtig zullen zijn met die uitkeringen aan aandeelhouders door de verslechterde economische omstandigheden. Ook liet Fed-voorzitter Jerome Powell onlangs doorschemeren dat banken volgens nieuwe strengere kapitaaleisen mogelijk hogere buffers moeten aanhouden.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel een plus van 0,4 procent op 33.976 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4384 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 13.601 punten.

Handelaren in New York kregen ook nieuwe cijfers over de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal voorgeschoteld. De grootste economie van de wereld is volgens een nieuwe raming aanzienlijk sterker gegroeid dan eerder gedacht. Verder werden gegevens over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS gemeld.

Apple ging 0,3 procent vooruit. De iPhone-maker sloot woensdag op de hoogste koers ooit en is nog slechts een fractie verwijderd van een beurswaarde van maar liefst 3 biljoen ofwel 3000 miljard dollar. Apple was in januari al even kortstondig 3 biljoen dollar waard, maar wist nog niet op dat niveau te sluiten. Het aandeel Apple moet sluiten op of boven de 190,73 dollar om die waarde te bereiken.

Ook Micron Technology kon op aandacht rekenen. Het chipbedrijf kwam met kwartaalcijfers en werd daarop 4,5 procent lager gezet. Nike klom 0,5 procent. De fabrikant van sportartikelen komt na de slotbel met kwartaalcijfers naar buiten. Walt Disney verloor 0,9 procent. Analisten van investeringsbank KeyBanc verlaagden het advies voor het entertainmentconcern.