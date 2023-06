BMW gaat nieuwe generatie hybride X3’s bouwen in Zuid-Afrika

De Duitse autofabrikant BMW gaat miljoenen investeren in zijn fabriek in Zuid-Afrika om daar de nieuwe generatie van de plug-in hybride X3 SUV te gaan bouwen. De Zuid-Afrikaanse fabriek wordt daarmee de tweede locatie van BMW waar dat model met een elektro- en verbrandingsmotor van de band moet gaan rollen.

Volgens BMW is daarmee een investering gemoeid van 200 miljoen euro. De fabriek staat in de plaats Rosslyn in de buurt van hoofdstad Pretoria. Die vestiging was de eerste fabriek van BMW buiten Duitsland. De productie van de nieuwste plug-in hybride X3 moet daar volgend jaar gaan beginnen. Dat model wordt nu alleen nog in de Verenigde Staten gebouwd, waaronder voor export. Ook de fabriek in Zuid-Afrika is vooral bedoeld voor export.

De Zuid-Afrikaanse BMW-fabriek werd vijftig jaar geleden geopend en heeft sindsdien meer dan 1,6 miljoen auto’s gebouwd. Die worden naar meer dan veertig landen geëxporteerd, waaronder naar veertien Afrikaanse landen.