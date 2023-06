Bruna neemt op stations plaats in van verdwijnend AKO

Veertien boekhandels van AKO op treinstations van de NS maken volgend jaar plaats voor filialen van Bruna. Het moederbedrijf van beide formules, Audax, wil op termijn af van de merknaam AKO en deze stap maakt daar deel van uit.

De huurcontracten tussen de NS en de boekhandels van Audax lopen af. Bij dertien van die locaties besloot het winkel- en uitgeversbedrijf AKO’s voorgoed te sluiten. Doordat deze zaken binnenkort geen sigaretten en tabak meer mogen verkopen, zouden ze niet meer rendabel genoeg zijn om open te blijven.

Maar de veertien overgebleven stationswinkels blijven wel open, zij het onder de naam Bruna. Het gaat om filialen op drukkere stations zoals Amsterdam Centraal, Utrecht, Nijmegen en Eindhoven. Zij krijgen volgens de NS ook zelfscankassa’s voor klanten met haast.

Ook op andere locaties met veel reizigers verdwijnt de naam AKO al eerder om plaats te maken voor Bruna, dat Audax in 2020 overnam van Shared Stories Group. Op Schiphol verandert in september een van de aanwezige boekhandels al in een Bruna.

Volgens Audax is het efficiƫnter om alleen door te gaan met de winkelformule Bruna. Door niet langer twee vergelijkbare winkelketens voor boeken en tijdschriften in de lucht te houden, hebben onder andere de marketingteams meer tijd om een merk goed onder de aandacht te brengen. En uit onderzoek kwam naar voren dat Bruna, met in Nederland bijna 250 winkels, van de twee merken het sterkst was.

Het is nog niet precies duidelijk wanneer AKO definitief verdwijnt uit het Nederlandse winkellandschap. De keten werd in 1878 opgericht als de Amsterdamsche Kiosk Onderneming, die groot werd met de verkoop van kranten aan reizigers op het station. De keten was jarenlang naamgever van de AKO Literatuurprijs, waarvan de Boekenbon Literatuurprijs de opvolger is.

De NS zegt blij te zijn dat de samenwerking met Audax op veertien stations verder zal gaan. Volgens Femke Woudstra, die bij het ov-bedrijf over de exploitatie van stationswinkels gaat, horen lezen en treinreizen bij elkaar. Het is nog niet bekend wat er in de plaats komt van de dertien stationsboekhandels die Audax zal sluiten.