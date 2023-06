DSM-Firmenich weer bovenaan AEX, H&M hard omhoog in Stockholm

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine plus gesloten. Fusiebedrijf DSM-Firmenich was opnieuw koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak. In Stockholm was de Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) een opvallende winnaar na beter dan verwachte kwartaalresultaten.

De AEX eindigde 0,2 procent hoger op 768,94 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 891,26 punten. De CAC40 steeg 0,4 procent in Parijs. De DAX in Frankfurt sloot vrijwel onveranderd en de FTSE in Londen daalde 0,4 procent.

DSM-Firmenich ging 3,5 procent vooruit. Het bedrijf won een dag eerder al bijna 4 procent ondanks een winstwaarschuwing. Het in voedingsingrediënten en smaakstoffen gespecialiseerde Nederlands-Zwitserse concern neemt echter stappen om zijn slechter presterende vitaminetak te reorganiseren en de kosten aanzienlijk te verlagen.

Ook muziekmaatschappij Universal Music Group (UMG) deed goede zaken in de AEX met een koerswinst van 2,3 procent. Betalingsverwerker Adyen en techinvesteerder Prosus sloten de rij in de hoofdindex met minnen tot 1,8 procent. In de MidKap was fitnessketen Basic-Fit aanvoerder met een plus van 2,8 procent. Logistiek vastgoedfonds WDP was hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven op Beursplein 5 met een daling van 2,4 procent.

Op de beurs in Stockholm sprong H&M ruim 18 procent omhoog en tikte daarmee de hoogste stand in zestien maanden aan. De op één na grootste kledingketen ter wereld zag de winst in het afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd mede dankzij kostenbesparingen en sprak van een goede start van de verkopen van de zomercollectie. De grotere Spaanse concurrent Inditex, eigenaar van kledingwinkelketens als Zara, Pull & Bear en Bershka, won 1,5 procent in Madrid.

De euro was 1,0880 dollar waard, tegen 1,0908 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 69,28 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 73,79 dollar per vat.