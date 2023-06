Groei economie VS in eerste kwartaal flink opwaarts bijgesteld

De economie van de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar aanzienlijk sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens nieuwe cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel groeide de economie met 2 procent. Bij een eerdere schatting ging het nog om een groei van 1,3 procent.

Het gaat dan om een groeicijfer op zogeheten geannualiseerde basis. Daarbij wordt de groei in een kwartaal kunstmatig doorgetrokken naar een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van de jaarlijkse groei. Volgens de in Nederland gangbare meetmethode zou het bruto binnenlands product met 0,5 procent zijn gestegen in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

De sterkere groei werd vooral gedreven door hoger dan verwachte consumentenbestedingen in ’s werelds grootste economie. De consumentenuitgaven vormen de belangrijkste motor van de Amerikaanse economie. Ook de export viel sterker uit dan eerder was voorzien.

In het vierde kwartaal van 2022 liet de Amerikaanse economie nog een plus van 2,6 procent zien. De economie van de VS ondervindt wel enige tegenwind van de renteverhogingen door de centralebankenkoepel Federal Reserve om de hoge inflatie aan te pakken. De Fed pauzeerde deze maand de verhogingen van de rente, maar hintte wel op nog twee rentestappen later dit jaar. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft gezegd dat er nog een lange weg is te gaan in de strijd tegen de inflatie.