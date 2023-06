KCI: verkoop vouwwagens in 2022 fors gestegen

De verkoop van vouwwagens is het afgelopen jaar flink toegenomen, meldt brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI). In 2022 werden bijna 3200 nieuwe ’tenttrailers’ verkocht, tegen 2600 een jaar eerder. Dat komt neer op een stijging van bijna 21 procent. In 2019 gingen minder dan 2000 exemplaren van de hand.

Volgens KCI is de vouwwagen al een tijdje bezig met een revival. Campooz, Cabanon en Jamet waren afgelopen jaar de populairste merken. Nederland telt inmiddels ruim 100.000 tenttrailers. Samen met de 420.000 caravans en 180.000 campers zijn er in ons land nu dik 700.000 kampeermiddelen, een record.

KCI-voorzitter Leo Diepemaat denkt dat vouwwagenkopers veel voordelen zien ten opzichte van caravans en kampers. “Sowieso is een tenttrailer compact, superlicht en daardoor eenvoudig te trekken achter vrijwel elke auto. Elektrische en hybride auto’s zijn langzaamaan de standaard, maar veel daarvan mogen maar weinig gewicht trekken.” De tenttrailer is volgens hem dan de ideale oplossing, ook omdat die minder luchtweerstand heeft waardoor het energieverbruik beperkt blijft.

Diepemaat wijst er op dat ze steeds makkelijker in gebruik zijn. “Tegenwoordig zijn tenttrailers van alle gemakken voorzien en ze staan vaak al binnen een paar minuten. Vervolgens heb je eigenlijk alle voordelen die je ook van een caravan of een camper hebt. En als je eenmaal hebt gekampeerd, zoals zovelen tijdens corona hebben ontdekt of herontdekt, dan wil je niet meer anders”, aldus de KCI-voorzitter.