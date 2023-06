Sportartikelenmerk Nike boekt hogere omzet, maar wel lagere winst

Het Amerikaanse sportartikelenmerk Nike heeft in het afgelopen kwartaal de omzet met 5 procent zien toenemen tot 12,8 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. De winst stond wel onder druk omdat Nike nog steeds overtollige voorraden moet wegwerken tegen lagere verkoopprijzen.

Ook zag het bedrijf uit Beaverton in de staat Oregon de kosten stijgen, onder meer bij lonen en transport. De nettowinst ging met 28 procent omlaag naar 1 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Topman John Donahoe sprak in een toelichting wel van sterke cijfers voor het bedrijf dat ook eigenaar is van het merk Converse.

Over het gehele gebroken boekjaar dat op 31 mei eindigde, werd een omzet behaald van 51,2 miljard dollar, een stijging van 10 procent. Daarbij kwam de winst uit op 5,1 miljard dollar, wat 16 procent minder is dan een jaar eerder.