Volkswagen vervangt topman van dochtermerk Audi

Het Duitse autoconcern Volkswagen schuift de topman van zijn dochtermerk Audi aan de kant. Markus Duesmann wordt per 1 september vervangen door Gernot Döllner. Volkswagen zou niet tevreden zijn over de prestaties van Audi in de concurrentiestrijd met de aartsrivalen BMW en Mercedes-Benz.

Duesmann staat sinds april 2020 aan het roer bij het in Ingolstadt gevestigde Audi. Volgens de raad van commissarissen van Audi is Döllner de “juiste persoon om de productiestrategie en positie van Audi in de belangrijkste markten verder te versterken”. President-commissaris Manfred Dröss van Audi bedankt Duesmann voor zijn “belangrijke werk” in de afgelopen jaren, met name op het gebied van elektrificatie. Volkswagen-topman Oliver Blume sprak onlangs juist nog zijn zorgen uit over de trage vooruitgang op het gebied van innovatie bij Audi.

Döllner kwam in 1993 werken bij Volkswagen en is nu nog verantwoordelijk voor de product- en groepsstrategie van het autobedrijf. Hij heeft ook bij Volkswagen-dochter Porsche gewerkt, onder meer aan de Panamera-modellen van het merk.