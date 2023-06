Woningverhuurder pakt bedreiging personeel door huurders aan

Medewerkers van woningverhuurder Vesteda hebben steeds vaker te maken met intimidatie, bedreiging en pogingen tot omkoping door potentiële huurders. Dat komt door de grote krapte op de huurmarkt in Amsterdam en andere grote steden. Vesteda sluit potentiële huurders voortaan meteen uit als ze over de schreef gaan.

Maandelijks krijgt Vesteda zo’n 10.000 reacties op gemiddeld 400 woningen. Maar in de grote steden is het aantal reacties per woning nog hoger. Vesteda werkt niet met wachtlijsten, maar met eisen op basis van onder meer inkomen en gezinssamenstelling. Als meerdere mensen aan alle eisen voldoen, gaat de woning naar degene die als eerste een bezichtiging aanvroeg.

Maar potentiële huurders bieden steeds vaker geld aan Vesteda-medewerkers om voorrang te krijgen. Ook circuleren volgens het bedrijf namen en e-mailadressen van verhuurmedewerkers in besloten appgroepen en op sociale media. Die medewerkers worden ook via hun persoonlijke socialemedia-accounts benaderd en onder druk gezet en soms zelfs bedreigd.

Vesteda zegt nu dat alle contact met een kandidaat-huurder wordt stopgezet als die zich schuldig maakt aan dergelijk gedrag. Het verhuurbedrijf stopte vorig jaar al met de mogelijkheid voor huurders om zelf een kandidaat voor te dragen voor een vrijkomende woning. Dat werd gedaan omdat vertrekkende huurders soms hoge overnamesommen of sleutelgeld vraagden.