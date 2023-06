Apple sluit boven 3 biljoen dollar op recordbrekend Wall Street

Techconcern Apple is als eerste Amerikaanse bedrijf gesloten met een beurswaarde van meer dan 3 biljoen dollar. Dat is 3000 miljard dollar. Het aandeel van de iPhonemaker hikte al enige tijd tegen de grens aan, maar een nieuw koopadvies van analisten van Citi en een techrally nadat een voor de Federal Reserve belangrijke inflatiemaatstaf daalde, hielpen een handje.

Al vanaf het begin van de handelsdag stond Apple boven de 3 biljoen dollar. Uiteindelijk sloot het aandeel 2,3 procent hoger voor een martktwaarde van 3052 miljard dollar. Dit jaar werd een aandeel Apple 49 procent meer waard, wat betekent dat er sinds 1 januari 984 miljard dollar aan waarde bijkwam.

Onder aanvoering van Apple gingen ook de beursgraadmeters in New York omhoog. De Dow-Jonesindex steeg 0,8 procent tot 34.407,60 punten. de breed samengestelde S&P 500 dikte 1,2 procent aan tot 4450,38 punten. In de eerste zes maanden won die toonaangevende beursindex 16 procent. Techbeurs Nasdaq ging vrijdag 1,5 procent omhoog tot 13.787,92 punten en steeg dit jaar al 39 procent. Nog nooit kende de Nasdaq een betere eerste halfjaar.

Ook andere grote bedrijven boekten winst. Nvidia, dat onlangs meer dan 1 biljoen dollar waard werd vanwege de kansen voor het bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), steeg 3,6 procent. Videostreamingdienst Netflix werd 2,9 procent meer waard en Facebook-moeder Meta Platforms, Microsoft en Amazon gingen tot 1,9 procent vooruit.

Sportmerk Nike stond bij de verliezers op de Amerikaanse beurzen en leverde 2,7 procent in. Het Amerikaanse sportartikelenmerk zag de verkopen afgelopen kwartaal toenemen, maar de winst stond onder druk. Dat komt doordat Nike nog steeds te veel voorraden heeft en kortingen moet geven om die weg te werken. Het bedrijf voldeed voor het eerst in drie jaar niet aan de verwachting van Wall Street-analisten.

Cruisemaatschappij Carnival ging haast 10 procent omhoog. Analisten van investeringsbank Jefferies zijn enthousiast over het bedrijf dat volop profiteert van de hernieuwde reislust van Amerikanen en buitenlandse toeristen na de coronajaren.

De euro was 1,0909 dollar waard, tegen 1,0913 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 70,48 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 74,90 dollar per vat.