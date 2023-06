ASML door exportbeperking niet mee in techhausse op beurs

Chipmachinemaker ASML kon vrijdag niet profiteren van meewind die andere techbedrijven wel voelden. Het Veldhovense bedrijf ging omlaag op een bericht van persbureau Reuters dat de Verenigde Staten via een omweg de export van meer machines naar China willen beperken. Ook werden de beperkingen die Nederland ASML oplegt officieel van kracht. Het aandeel ASML ging 0,8 procent omlaag.

Andere chipbedrijven op de Amsterdamse beurs gingen juist vooruit in het kielzog van de Amerikaanse techsector. Besi ging op het Damrak bijvoorbeeld 1,8 procent omhoog en ASMI 1,1 procent. Medisch technologiebedrijf Philips werd 2 procent hoger gezet.

In de MidKap verloor Flow Traders 1,2 procent. De flitshandelaar waarschuwde op de laatste handelsdag van de maand voor moeilijke marktomstandigheden in het afgelopen kwartaal. De handelsvolumes op de internationale beurzen daalden in het tweede kwartaal flink en er waren minder koersschommelingen, terwijl Flow Traders aan die schommelingen juist geld verdient.

Verder kauwden beleggers op de inflatiecijfers uit de eurozone. Die daalde door de afgenomen energieprijzen, maar de kerninflatie steeg juist ten opzichte van mei. Dat inflatiecijfer, zonder de snel veranderende prijzen voor voedsel en energie, is belangrijk voor het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index sloot 0,7 procent hoger op 773,94 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 896,48 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,3 procent.

Aegon won 0,5 procent. De verzekeraar gaat zich statutair vestigen in Bermuda, waardoor het bedrijf niet langer onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) valt. De stap volgt op de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR (plus 2,3 procent). Het hoofdkantoor van Aegon blijft wel in Den Haag. De verzekeraar blijft ook belastingplichtig in Nederland en behoudt zijn beursnoteringen in Amsterdam en New York.

Ebusco kelderde 8 procent. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies haalden de fabrikant van elektrische bussen van hun kooplijst. Jefferies werd daarentegen wel positiever over Fastned (plus 5,2 procent). De uitbater van snellaadstations werd op de kooplijst gezet.

De euro was 1,0913 dollar waard, tegen 1,0880 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 70,81 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 74,94 dollar per vat.