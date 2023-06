ASML onderaan in AEX, Flow Traders zakt na waarschuwing

ASML was vrijdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Persbureau Reuters meldde dat de Verenigde Staten een manier hebben gevonden om de export van chipmachines van ASML naar China nog verder in te perken. Zo wil de Amerikaanse regering de verkoop van apparatuur aan zes Chinese fabrieken verbieden als die een klein percentage onderdelen uit de VS bevatten. Daarmee zou ook de verkoop van oudere modellen van ASML aan die klanten geblokkeerd kunnen worden. Het aandeel zakte 2,6 procent.

In de MidKap verloor Flow Traders ruim 3 procent. De flitshandelaar waarschuwde op de laatste dag van juni voor moeilijke marktomstandigheden in het afgelopen kwartaal. Volgens het bedrijf zijn de handelsvolumes op de internationale beurzen in het tweede kwartaal flink gedaald. Ook nam de mate van koersschommelingen sterk af waardoor de omzet van het bedrijf onder druk stond.

Beleggers wachten daarnaast op het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone, dat later op dag verschijnt. In mei koelde de inflatie in het eurogebied af tot 6,1 procent op jaarbasis. Economen gepolst door persbureau Bloomberg rekenen voor juni op een verdere afkoeling tot 5,6 procent. In de Verenigde Staten komt ook de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve naar buiten.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 765,96 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 892,53 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent. Londen daalde 0,2 procent.

Aegon won 0,4 procent. De verzekeraar gaat zich statutair vestigen in Bermuda, waardoor het bedrijf niet langer onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) valt. De stap volgt op de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR. Het hoofdkantoor van Aegon blijft wel in Den Haag. De verzekeraar blijft ook belastingplichtig in Nederland en behoudt zijn beursnoteringen in Amsterdam en New York.

Ebusco kelderde bijna 9 procent. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies haalden de fabrikant van elektrische bussen van hun kooplijst. Jefferies werd daarentegen wel positiever over Fastned (plus 6,6 procent). De uitbater van snellaadstations werd op de kooplijst gezet.

De euro was 1,0858 dollar waard, tegen 1,0880 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 69,96 dollar. Brentolie klom ook 0,1 procent in prijs, tot 74,38 dollar per vat.