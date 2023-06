Drukte bij pompstations ook tot laat in de avond

De drukte bij pompstations houdt waarschijnlijk nog tot laat in de avond aan. Dat zei directeur Erik de Vries van branchevereniging NOVE. Automobilisten grijpen hun laatste kans om nog even goedkoper hun tank vol te gooien, want zaterdag gaan de accijnzen omhoog.

Het is de hele dag al drukker dan normaal bij pompstations en in sommige gevallen zijn stations tijdelijk zonder brandstof komen te staan. De afgelopen dagen hadden pomphouders het ook al een stuk drukker. De vorig jaar verlaagde accijns op benzine gaat zaterdag met zo’n 14 cent per liter omhoog. Diesel wordt dan 10 cent duurder.

En dat zal dus deze avond nog voortduren, denkt De Vries. NOVE, dat staat voor Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche, heeft ongeveer 150 leden. Ze exploiteren 1800 van de ongeveer 4000 tankstations in Nederland.

Maar tot grote problemen leidt de drukte vooralsnog niet omdat pomphouders goed waren voorbereid en extra zijn bevoorraad. “Af en toe valt er wel wat droog en zijn er langere rijen, maar ik hoor geen grote problemen. Het is allemaal niet onoverkomelijk”, aldus De Vries.

De Belangenvereniging Tankstations (BETA) zei eerder op de dag ongeveer hetzelfde beeld te zien. Op Twitter waren meldingen van gebruikers over tekorten bij pompstations en lokaal lange rijen.