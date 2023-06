FNV: nieuwe berekening inflatie maakt boodschappen niet goedkoper

De grootste vakbond van Nederland is niet van plan om ineens op een andere manier cao-onderhandelingen in te gaan, nu het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) de inflatie anders berekent. Doordat het statistiekbureau de ontwikkeling van de energieprijzen anders meet, zou de geldontwaarding voor het grootste deel van 2022 minder heftig zijn uitgevallen dan toen werd gemeld. Maar op de lange termijn verandert niet veel, dus houdt FNV vast aan de gangbare aanpak van cao-onderhandelingen.

“Het is belangrijk om te constateren dat met de nieuwe methodiek boodschappen niet ineens goedkoper zijn geworden. Over de laatste maanden was de inflatie volgens de nieuwe methodiek zelf hoger”, zegt Zakaria Boufangacha, co√∂rdinator arbeidsvoorwaardebeleid bij FNV. “Richting het nieuwe cao-seizoen zullen wij de balans opmaken; wat is de inflatie geweest en hoe hebben de lonen zich ontwikkeld. En het is ook goed om te benadrukken dat we ook voor koopkrachtverbetering staan”

Er zijn ook beroepsgroepen waar werknemers en werkgevers een automatische compensatie voor de inflatie hebben afgesproken. Zo hebben havenmedewerkers die correctie gekregen op basis van de inflatie in oktober. Ze kregen er bijna 17 procent bij terwijl dat volgens de nieuwe methode net geen 12 procent was geweest. “Maar op de lange termijn, zie je dat van 2021 tot nu een havenmedewerker niet ineens 5 procent goedkoper uit is”, zegt Boufangacha.

Werkgeversorganisatie AWVN, die bedrijven advies geeft over cao-onderhandelingen, geeft FNV gelijk op het punt dat inflatie over jaren uitgesmeerd bij beide rekenmethodes op hetzelfde niveau uitkomt. “Maar stel je hebt in september een cao afgesproken, dan is er een kans dat je van een te hoog cijfer bent uitgegaan”, zegt een woordvoerder van AWVN. “Bij de vakbonden zitten over het algemeen redelijke mensen. Als ze een te hoog cijfer hebben gehanteerd, dan mag je enige terughoudendheid van ze verwachten. Maar het gebeurt natuurlijk aan de onderhandelingstafel, wij geven slechts de grote lijnen.”

De branchevereniging OnderhoudNL spreekt ondertussen van “schokkende conclusies” op basis van de nieuwe rekenmethode van het CBS. Werkgevers in het vastgoedonderhoud gaven op 1 januari een loonsverhoging van ruim 10 procent op basis van de inflatie, waar dat volgens voorzitter Henk de Boer nog geen 7 procent had moeten zijn. Dit scheelde volgens de voorzitter ruim 40 miljoen euro aan loonkosten.