Grote staking op luchthaven Genève vrijdag en zaterdag

Het personeel op de luchthaven van het Zwitserse Genève heeft vrijdag het werk neergelegd. Dat zou in eerste instantie voor vier uur zijn, maar na een stemming heeft de vakbond besloten om de hele vrijdag en zaterdag te staken, aan het begin van het drukke vakantieseizoen. Er kunnen daardoor vrijwel geen vliegtuigen opstijgen.

De aanleiding is een nieuw salarisbeleid dat het bestuur van het vliegveld donderdag heeft aangenomen. Het is de eerste staking ooit in Genève van personeel dat direct onder contract staat van de luchthaven zelf. Het zou gaan om bijvoorbeeld luchtverkeersleiders en mensen die de vliegtuigen op de grond begeleiden. Zo’n vijftig stakers en vakbondsleden staan vrijdagochtend te protesteren bij de hoofdingang van de terminal.

Bij het vliegveld staan lange rijen van gestrande reizigers en niet iedereen is op de hoogte van wat er aan de hand is. De luchthaven communiceert niet via borden en de website ligt eruit.

In de eerste vier uur van de staking werden al 64 vluchten geannuleerd. Zaterdag is het 1 juli, een moment dat voor veel Zwitsers het begin van de vakantie betekent. Volgens de lokale Tribune de Genève reizen er in het vakantieseizoen dagelijks zo’n 50.000 mensen via de luchthaven. Een politieagent zegt volgens diezelfde krant dat sommige vluchten nog zouden kunnen vertrekken, maar dat de prioriteit nu ligt bij het laten landen van grote vliegtuigen.

De eerste vlucht van de dag naar Amsterdam werd al geannuleerd, net als de vlucht die de omgekeerde route zou vliegen. De volgende twee liepen in beide richtingen vertraging op. In totaal stonden er voor vrijdag acht vluchten van Schiphol naar Genève op de planning en zeven op de omgekeerde route. Zaterdag zijn dat er respectievelijk zes en zeven.