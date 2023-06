Sander Dekker wordt voorzitter raad van toezicht bij AFM

Oud-minister Sander Dekker is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zijn benoeming door de minister van Financiën gaat in per 1 juli en is voor een periode van vier jaar. Dekker volgt in die functie oud-politicus Martin van Rijn op.

Dekker is sinds 1 januari van dit jaar bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Daarvoor was hij minister voor Rechtsbescherming (2017-2022) en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012-2017). Hij heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden.

“De rvt en het bestuur van de AFM zijn verheugd met de komst van Dekker”, zegt Willemijn van Dolen, vicevoorzitter van de rvt. “Sander is een toegankelijke bestuurder met ervaring op het hoogste niveau. Met zijn nuchtere aanpak weet hij bruggen te slaan tussen de interne organisatie en bredere maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast heeft Sander toegang tot een sterk netwerk op politiek en ambtelijk niveau, zowel lokaal, nationaal als internationaal.”

De rvt houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de AFM en de algemene gang van zaken en begroting. De AFM zelf houdt toezicht op onder meer de aandelenbeurzen.