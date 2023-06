Twitter laat alleen ingelogde gebruikers tweets zien

Twitter beperkt de zichtbaarheid van tweets. Mensen die de berichten op de site willen zien, moeten voortaan ingelogd zijn. Daarmee breekt het bedrijf met het verleden, want Twitter gebruikte de zichtbaarheid van tweets op andere sites lang om mensen naar de dienst te lokken. Bijvoorbeeld als gebruikers links van interessante tweets naar vrienden stuurden die zelf geen Twitteraccount hadden. Tweets die op andere sites worden getoond, zijn nog wel voor iedereen zichtbaar.

Volgens Twitter-eigenaar Elon Musk gaat het om een “noodmaatregel”. “Er werd zoveel data geplunderd dat de dienstverlening voor normale gebruikers in gevaar kwam”, schreef de miljardair in reactie op een bericht van een account dat stelde dat de stap vermoedelijk te maken had met het opzuigen van Twitter-gegevens om AI-systemen zoals ChatGPT te trainen. Hoelang de maatregel gaat duren, maakte Musk niet bekend.

Twitter beperkte al de toegang voor geautomatiseerde accounts, ook wel bots genoemd, en ook alternatieven voor de eigen app konden sinds de overname niet meer gebruikt worden. Links naar de site Substack werden eerder dit jaar ook een tijd geblokkeerd nadat die site een dienst lanceerde die als concurrent voor Twitter kan worden gezien. Na kritiek draaide Musk die blokkade weer terug.