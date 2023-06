Weer actie klimaatactivisten bij vergadering Ahold Delhaize

Klimaatactivisten gaan opnieuw actievoeren bij supermarktconcern Ahold Delhaize. De activisten van Milieudefensie Jong en Extinction Rebellion bezoeken volgende week woensdag een buitengewone vergadering van Ahold Delhaize en gaan dan eisen dat topman Frans Muller geen bonus krijgt. De actievoerders zeggen dat het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com en Etos onvoldoende doet om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Op die vergadering in Zaandam zal worden gestemd over de benoeming van financieel directeur Jolanda Poots-Bijl. “Zolang Ahold’s duurzaamheidsplannen niet in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs verdient Frans Muller geen bonus. Hij brengt niet alleen het klimaat, maar ook Ahold zelf in gevaar, vanwege een mogelijke rechtszaak. Daarom zullen we ook buiten, heel toepasselijk, actievoeren in toga”, zegt voorzitter Winnie Oussoren van Milieudefensie Jong.

De actiegroepen waren in april ook al aanwezig tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize. Ook bij de jaarvergaderingen van ING en Rabobank waren er acties. “We willen samen laten zien dat we grote bedrijven niet laten wegkomen met halfbakken klimaatbeleid, want de klimaatcrisis is een gevaar voor ons allemaal”, aldus Akelei de Lange van Extinction Rebellion.

Ahold Delhaize laat weten op de hoogte te zijn van de actie. “Mensen die aandelen hebben zijn vrij om te komen en om te protesteren”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Maar ook buiten de vergadering in het Zaantheater worden demonstranten verwacht. Ook zij zijn naar de mening van Ahold Delhaize vrij om te protesteren. Volgens Milieudefensie Jong en Extinction Rebellion doen er tientallen mensen mee aan de klimaatactie.