Nederlander Hein Schumacher begint als topman bij Unilever

Het Britse was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft weer een Nederlander aan het roer. Hein Schumacher is per 1 juli aangetreden als nieuwe topman van het bedrijf achter merken als Dove, Knorr, Rexona en Magnum. Hij volgt de Brit Alan Jope op, die vorig jaar al had aangegeven met pensioen te zullen gaan.

Jope begon in 1985 zijn loopbaan bij Unilever en was sinds begin 2019 de hoogste baas van het concern. Hij volgde destijds de Nederlander Paul Polman op die tien jaar lang de topfunctie bekleedde.

De aankondiging van het vertrek van Jope volgde op de mislukte poging van Unilever om de consumententak van de Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) voor miljarden over te nemen. Dat bedrijf maakt onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta. Het overnameplan kreeg veel kritiek van aandeelhouders. Ook was er veel druk vanuit aandeelhouders om de resultaten te verbeteren.

Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei stemde een meerderheid van de aandeelhouders van Unilever uit onvrede ook tegen de beloning voor Jope. Enkele belangrijke beleggersadviseurs adviseerden ook een tegenstem omdat Schumacher een hoger basissalaris zal krijgen dan Jope. Het ging echter om een adviserende stem, die in principe zonder gevolgen blijft. Unilever beloofde wel in gesprek te gaan met kritische aandeelhouders.

De aanstelling van Schumacher, die tot eind april is aangebleven als topman van zuivelbedrijf FrieslandCampina, werd in januari dit jaar aangekondigd. Schumacher was al sinds vorig jaar commissaris bij Unilever en werkte jaren terug ook al bij het bedrijf. Schumacher liet bij zijn aanstelling weten dat Unilever “een sterk merkportfolio” heeft en dat hij duidelijke groeikansen ziet voor het concern. Ook wil hij zich ervoor inzetten “om de bedrijfsprestaties naar een hoger niveau te tillen”.