Verkoop nieuwe auto’s zet in juni door, maar vlakt wel af

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland is in juni gestegen. Vorige maand werden 37.340 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, ruim 24 procent meer dan in juni 2022. Dat melden brancheorganisaties RAI Vereniging, BOVAG en dataspecialist RDC, die wel een afvlakking van de groei constateren.

Zo nam de verkoop in mei nog toe met 42 procent op jaarbasis. Volgens RAI Vereniging, BOVAG en RDC wijst dat op een mogelijk einde aan leverings- en voorraadproblemen in de autobranche. Autofabrikanten kampten vorig jaar nog met een tekort aan computerchips en andere onderdelen. De sterke groei van de afgelopen maanden is toe te schrijven aan het uitleveren van openstaande orders uit 2022.

Volkswagen verkocht in juni de meeste auto’s in ons land, gevolgd door Kia en Tesla. De Tesla Model Y was het populairste model de afgelopen maand.