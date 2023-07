Amerikaanse arbeidsmarkt en kwartaalcijfers centraal op beurzen

Beleggers maken zich op voor een nieuwe beursweek, waarin zij cijfers over de situatie op de arbeidsmarkt in de VS te verwerken krijgen. Banengroei en werkloosheid zijn aspecten die de Federal Reserve afweegt bij het nemen van een volgend rentebesluit. Verder komen enkele bedrijven met updates over hun resultaten in het tweede kwartaal, waaronder Shell.

In de VS komt loonstrookverwerker ADP woensdag met cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Daaruit moet blijken hoeveel banen het bedrijfsleven in de VS erbij heeft gekregen in juni. In mei ging dat nog om 278.000, veel beter dan verwacht. Later deze week publiceert ook het Amerikaanse ministerie van Arbeid cijfers over banengroei en werkloosheid over afgelopen maand.

De situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed heeft de rente al meerdere keren verhoogd om de hoge inflatie te beteugelen, maar die verhogingen zorgen wel voor tegenwind voor de economie. Een sterke banengroei geeft aan dat er van een sterke economische neergang nog geen sprake is. Afzwakking daarentegen kan de vrees voor een recessie onder handelaren aanwakkeren.

Beleggers zullen verder uitkijken naar de notulen van de Amerikaanse centrale bank. Die gaan over de laatste rentevergadering in juni, toen werd besloten de renteverhogingen te pauzeren. De notulen bevatten mogelijk meer aanwijzingen of de Fed het rentetarief wel of niet gaat verhogen bij de volgende vergadering eind juli.

Shell komt vrijdag met een handelsupdate over de prestaties in het tweede kwartaal van dit jaar. Onlangs maakte het olie- en gasconcern nog bekend aandeelhouders fors te willen belonen, door efficiƫnter te gaan werken en beter op kosten te letten. Zo wilde Shell het dividend over het tweede kwartaal met 15 procent verhogen. De plannen zijn niet onomstreden. Critici zijn bang dat de plannen ten koste gaan van de vergroening van Shell.

Aandeelhouders van Ahold Delhaize bezoeken een buitengewone vergadering in Zaandam. Op de agenda staat een stemming over de benoeming van Jolanda Poots-Bijl tot nieuwe financiĆ«le topvrouw van het supermarktconcern. Klimaatactivisten van Milieudefensie en Extinction Rebellion hebben vorige week aangekondigd actie te gaan voeren tijdens de bijeenkomst. Zij eisen dat topman Frans Muller afziet van zijn bonus zolang “Aholds duurzaamheidsplannen niet in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs”.