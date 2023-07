Aandacht voor Shell aan begin nieuwe beursmaand

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de nieuwe beursmaand en de tweede jaarhelft. De aandacht van beleggers gaat deze week onder meer uit naar Shell, dat vrijdag met een handelsupdate komt. Ook meldde activistengroep Global Witness dat het olie- en gasconcern nog altijd handelt in Russisch gas, hoewel het bedrijf had toegezegd daarmee te stoppen. Het gaat om de handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland, waar Shell volgens een onderzoek door Global Witness vorig jaar in bijna een op de acht gevallen bij betrokken was.

Daarnaast staat de beurshandel vooral in teken van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat aan het einde van de week verschijnt. De banengroei en werkloosheid zijn aspecten die de Federal Reserve afweegt bij het nemen van het rentebesluit later deze maand. Wall Street begint de week verder met een halve handelsdag vanwege de viering van Onafhankelijksheidsdag. Op dinsdag 4 juli blijven de Amerikaanse beurzen de hele dag dicht.

De Aziatische markten lieten op de eerste handelsdag van juli overwegend stevige winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,9 procent. Vooral de techbedrijven in de regio gingen flink vooruit na de koersrally onder de Amerikaanse techbedrijven op vrijdag. Die zorgde er onder meer voor dat iPhone-maker Apple als eerste Amerikaanse bedrijf een beurswaarde van meer dan 3 biljoen dollar heeft bereikt.

De beurs in Shanghai won 1,4 procent. Volgens marktonderzoeker Caixin is het groeitempo van de Chinese industrie in juni iets afgenomen ten opzichte van mei. Eerder wezen officiƫle cijfers van de Chinese overheid nog op een krimp van de industrie in juni. Het nieuws dat de Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen later deze week een bezoek zal brengen aan Beijing zorgde eveneens voor optimisme.

Het Chinese ministerie van Handel heeft er bij Nederland op aangedrongen geen misbruik te maken van exportbeperkingen op producten uit de chipindustrie. Beijing lijkt daarmee te reageren op de exportbeperkingen voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML richting China. Zo maakte de overheid vrijdag bekend dat ASML vanaf september bepaalde chipmachines niet meer naar China mag exporteren.

De euro was 1,0904 dollar waard, tegen 1,0913 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 70,50 dollar. Brentolie daalde ook 0,2 procent in prijs, tot 75,28 dollar per vat.