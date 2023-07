Bierfamilie mag chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely overnemen

De Belgische bierfamilie De Spoelberch mag chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. Onlangs waren er al berichten dat de familie De Spoelberch, een belangrijke aandeelhouder van bierreus AB InBev, via investeringsvehikel Verlinvest de controle wilde overnemen bij de Nederlandse onderneming. Maar de toezichthouder moest eerst nog wel akkoord gaan. Dat laatste is nu gebeurd.

Verlinvest stapte in 2020 al in bij Tony’s. Daarbij trok de familie samen op met JamJar, het investeringsfonds van de oprichters van smoothiemerk Innocent. Samen pompten ze tientallen miljoenen euro’s in het bedrijf. Later werd het belang al eens opgevoerd. En nu steken de investeerders opnieuw 20 miljoen euro in de onderneming. Het geld zal worden gebruikt om de snelle groei in meerdere markten en de groei van Tony’s Open Chain, dat zich bezighoudt met de inkoop van cacaobonen, te financieren.

De ACM heeft geen problemen met de machtsuitbreiding van de Belgische aandeelhouders. “Er is geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significantie wijze zal belemmeren”, concludeert de marktwaakhond.

Tony’s is voortgekomen uit het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde, dat sinds 2003 aandacht vraagt voor misstanden bij de productie van cacao. In mei kondigde Tony’s al maatregelen aan om ervoor te zorgen dat Tony’s trouw blijft aan zijn activistische missie, ook als de onderneming andere eigenaren zou krijgen. Tony’s tuigde daarvoor een zogenoemd Mission Lock op. Drie onafhankelijke ‘Mission Guardians’ kregen een gouden aandeel en daarmee de verantwoordelijkheid om op te treden als bewakers van Tony’s missie.