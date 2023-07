China beperkt export van belangrijke metalen voor chipindustrie

China heeft exportbeperkingen opgelegd voor twee belangrijke grondstoffen die cruciaal zijn voor de chipindustrie. Vanaf 1 augustus moeten exporteurs van deze metalen, genaamd gallium en germanium, eerst toestemming vragen aan de Chinese overheid om ze het land uit te verschepen. Ook moeten ze details over de buitenlandse kopers rapporteren.

De maatregel lijkt een tegenreactie van de Chinezen op de onlangs bekendgemaakte exportbeperkingen voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML richting China. Zo maakte minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) vorige week bekend dat ASML vanaf september bepaalde chipmachines niet meer naar China mag exporteren.

China is de dominante wereldwijde producent van de metalen gallium en germanium. Deze grondstoffen worden gebruikt voor chips in onder meer elektrische auto’s, mobiele telefoons, en door de defensie-industrie. China is goed voor ongeveer 94 procent van de wereldproductie van gallium, volgens het Britse Critical Minerals Intelligence Centre.

Het land voert al tijden een strijd om dominant te worden op het technologische vlak, van kwantumcomputing tot kunstmatige intelligentie en chipproductie. De VS nemen steeds verdergaande maatregelen om dit te voorkomen en heeft bondgenoten in Europa en Aziƫ opgeroepen hetzelfde te doen.