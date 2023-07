Even wat minder vakantieboekingen door mooi weer en inflatiezorg

Nederlanders willen niet meer zo graag naar het buitenland op vakantie als begin dit jaar. Het mooie weer van de afgelopen maand lijkt Nederlanders te doen beseffen dat het misschien toch niet zo nodig is om naar een ander land te gaan. Ook zorgen over de portemonnee vanwege de inflatie kunnen een rol spelen bij de boekingsdip, zegt reisbrancheorganisatie ANVR na eerdere berichtgeving van NU.nl.

Vakanties zijn gemiddeld genomen al snel 15 tot 20 procent duurder dan een jaar eerder. Waar dat mensen met hogere inkomens begin dit jaar niet leek te deren – zij boekten massaal – lijkt dit wel invloed te hebben op de mensen die normaal op lastminutes wachten.

“Na corona heeft de snelheid van het herstel me enorm verrast”, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. “Tot eind mei stond reizen bijna op 1 op de prioriteitenlijst van de gemiddelde Nederlander. Nu is dat even niet meer zo, mensen lijken terug te schrikken voor de hoge prijzen.” Verder werd in maart en april – maanden met slecht weer – juist veel geboekt, terwijl dit in de tropische maand juni een paar procent lager uitviel.

Boekingen voor Turkije lopen na de aardbeving van eerder dit jaar nog altijd minder hard, maar ook Griekenland en Kroatiƫ zijn wat minder populair dan vorig jaar. Scandinavische landen kunnen juist rekenen op meer Nederlanders, maar door de nog altijd lagere populariteit van deze landen kunnen zij het lagere aantal boekingen alsnog niet op niveau houden.

Oostdam rekent alsnog wel op een inhaaleffect de komende maanden, omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat Nederlanders wel graag op vakantie gaan dit jaar. Mogelijk trekken kortingen hen over de streep, iets wat volgens de directeur onvermijdelijk is als vliegtuigstoelen en hotelkamers overblijven.