Experts: Musk zit adverteerders dwars met nieuwe limiet Twitter

De stap van Elon Musk om tijdelijk het aantal tweets dat Twitter-gebruikers kunnen lezen te beperken, kan het behoorlijk lastiger maken voor het socialemediabedrijf om adverteerders te trekken. Daarvoor waarschuwen verschillende experts uit de marketingwereld.

Musk kondigde zaterdag aan dat Twitter voorlopig een limiet stelt op hoeveel tweets per dag verschillende accounts kunnen lezen. Die “tijdelijke noodmaatregel” is volgens de Twitter-baas nodig om het scrapen van data door honderden organisaties tegen te gaan. Veel twitteraars zijn boos over de ingreep. Afgelopen weekend uitten ze met de hashtag “RIPTwitter” al hun onvrede op het platform.

Volgens Mike Proulx, onderzoeksdirecteur bij Forrester, is de stap niet alleen slecht nieuws voor gewone gebruikers. Bedrijven die Twitter gebruiken om te adverteren zijn hier volgens hem zeker ook niet blij mee. De berichten die zij verzenden via Twitter kunnen nu namelijk door minder mensen gelezen worden. Veel ondernemingen zijn volgens Proulx al geschokt door de “chaos” die Musk sinds zijn overname van het bedrijf bij Twitter heeft veroorzaakt. Dit komt daar dan nog eens bij.

Jasmine Enberg, hoofdanalist bij Insider Intelligence, denkt dat de stap “catastrofaal” kan zijn voor de advertentieactiviteiten van Twitter. “Dit zal het zeker niet gemakkelijker maken om adverteerders te overtuigen om terug te keren. Het is nu al moeilijk om adverteerders terug te halen.” Hoe lang de limiet blijft gelden, is nog niet bekend.

Hiermee zit Linda Yaccarino, de voormalige reclamechef van NBCUniversal die vorige maand begon als topvrouw van Twitter, in een lastig parket. Lou Paskalis, de oprichter van reclameadviesbureau AJL Advisory en voormalig marketingbaas bij Bank of America, stelt dat Yaccarino Musks “laatste beste hoop” is om de advertentie-inkomsten en daarmee eigenlijk het bedrijf als geheel te redden. Maar deze stap van Musk zou laten zien dat hij niet in staat is om haar de middelen te verschaffen “hem van zichzelf te redden”.