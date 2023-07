Franse horeca vreest golf annuleringen door onlusten

De horeca in Franse steden zoals in de hoofdstad Parijs vreest een golf aan annuleringen in de eerste helft van juli volgens de nieuwszender Franceinfo. De hevige onlusten die 28 juni zijn begonnen hebben zich snel van de westelijke buitenwijken van Parijs over heel het land verspreid. In de avond en nacht zijn er plunderingen, rellen en brandstichtingen, ook in de stadscentra.

De rellen worden uitgebreid uitgemeten in buitenlandse media en Didier Arino van de horeca-adviesorganisatie Protourisme vreest vooral veel annuleringen uit Azië en Amerika. “In de landen om ons heen, waar ze ons kennen, wordt de toestand goed gevolgd en worden er afwegingen gemaakt, maar verder weg schrikken de mensen erg van de beelden”, aldus Arino. Groot-Brittannië heeft overigens inmiddels ontraden Frankrijk te bezoeken.

Het bureau voor toerisme in Parijs gaat ervan uit dat er in de eerste helft van juli 20 procent minder buitenlanders komen. Tijdens de golf van protesten in 2005 waren er over het geheel genomen 30 procent minder hotelreserveringen dan normaal.