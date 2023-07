Heineken verkoopt frisdrankdochter Vrumona aan Royal Unibrew

Bierbrouwer Heineken verkoopt zijn Nederlandse frisdrankdochter Vrumona aan het Deense Royal Unibrew in een deal ter waarde van 300 miljoen euro. Vrumona is producent van merken als Royal Club, Sisi, Sourcy en Vitamin Water. Het bedrijf is ook producent van licentiemerken zoals 7Up, Pepsi en Rivella.

Vrumona is gevestigd in Bunnik en telt ruim 325 werknemers. Het bedrijf is sinds 1968 een dochteronderneming van Heineken. De brouwer zegt zich scherper te willen richten op groei in de biermarkt. Bij de overname zijn er geen gevolgen voor de werkgelegenheid bij Vrumona. Het voorgenomen besluit tot verkoop wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de ondernemingsraad en autoriteiten, aldus Heineken. De overname moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.

Royal Unibrew heeft al een langdurige samenwerking met PepsiCo in Europa, met uitzondering van Nederland. In Nederland is Vrumona de bottelaar voor het Amerikaanse frisdrankconcern. Met de overname wil Royal Unibrew verder groeien met frisdranken.

“Met de verkoop van ons frisdrankconcern in Nederland kunnen we nog steviger inzetten op innovatie en groei in de voor ons zo vertrouwde biermarkt. Tegelijkertijd kan Vrumona met de nieuwe eigenaar Royal Unibrew, een sterke speler in de frisdrankindustrie, haar groeiambities nog beter realiseren”, zegt Hans Böhm, algemeen directeur van Heineken Nederland, in een toelichting.

“We zijn blij dat we een overeenkomst hebben gesloten met Heineken voor de overname van Vrumona. Vrumona is een toonaangevende frisdrankproducent in een middelgrote markt in Europa en heeft een sterke organisatie”, stelt topman Lars Jensen van Royal Unibrew.