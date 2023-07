Makers elektrische auto’s omhoog op halve handelsdag Wall Street

Beleggers op Wall Street deden het maandag over het algemeen voorzichtig aan tijdens een verkorte handelssessie. Dinsdag blijft Wall Street helemaal gesloten vanwege Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Tesla was een opvallende stijger met een koerswinst van bijna 7 procent.

Aandelenhandelaren reageerden verheugd op het nieuws dat de autofabrikant afgelopen kwartaal een recordaantal elektrische auto’s heeft afgeleverd. De prijsverlagingen die het Amerikaanse bedrijf onder leiding van miljardair Elon Musk doorvoerde om de vraag aan te jagen, lijken daarmee effect te hebben.

Ook Xpeng (plus 3,7 procent) ging omhoog na de publicatie van gunstige verkoopcijfers. De Chinese maker van elektrische auto’s, die ook een notering heeft op Wall Street, leverde in het tweede kwartaal 27 procent meer auto’s af dan in het eerste kwartaal. Ook concurrenten als Lucid (plus 7,3 procent) en Li Auto (plus 3,4 procent) waren gewild.

De beurshandel op Wall Street stond tijdens de verkorte week verder vooral in het teken van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De banengroei en werkloosheid spelen een grote rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve later deze maand.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 34.418,47 punten en de breder samengestelde S&P 500 won 0,1 procent op 4.455,59 punten. De Nasdaq ging 0,2 procent vooruit tot 13.816,77 punten. De techgraadmeter is sinds het begin van dit jaar met ongeveer een derde in waarde gestegen en boekte daarmee de grootste winst in de eerste zes maanden van een jaar in decennia.

Apple verloor 0,8 procent. Volgens zakenkrant Financial Times heeft het techconcern de productiedoelstellingen voor zijn onlangs geïntroduceerde Vision Pro-bril verlaagd. Chinese fabrikanten die de nieuwe gadget voor Apple in elkaar zetten, worstelen met het complexe ontwerp van de headset. Apple wist vrijdag nog als eerste Amerikaanse bedrijf de handelsdag af te sluiten met een beurswaarde van meer dan 3 biljoen dollar. Het aandeel van de iPhonemaker hikte al enige tijd tegen die grens aan en is dit jaar al bijna 50 procent in waarde gestegen.

Farmaconcern AstraZeneca was een opvallende daler met een min van 8 procent. Dat had te maken met een tegenvallend onderzoek over een nieuw medicijn tegen longkanker.