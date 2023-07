Saudi-Arabië en Rusland verlengen verlaging olie-productie

Saudi-Arabië gaat de vermindering van de olieproductie met een maand verlengen. Dat meldt de oliestaat in een verklaring die is gepubliceerd door staatspersbureau Saudi Press Agency. Riyad besloot eerder al om de eigen productie in juli vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verminderen. Die beperking wordt nu verlengd tot en met augustus en zal mogelijk nog verder verlengd kunnen worden. De grote olieproducent wil daarmee de olieprijzen stutten, waardoor benzine en diesel aan de Nederlandse pomp mogelijk nog verder in prijs kunnen stijgen.

De Saudische inspanning om de prijzen op te drijven wordt bijgestaan door Rusland. Volgens vicepremier Alexander Novak zal zijn land de export van olie in augustus met 500.000 vaten per dag verminderen. Rusland, dat zijn olie-export op peil weet te houden ondanks de westerse sancties, had eerder al toegezegd zijn productie van maart tot het einde van het jaar met 500.000 vaten per dag te verminderen tot 9,5 miljoen vaten per dag. Saudi-Arabië zal door de verlaging ongeveer 9 miljoen vaten per dag produceren. Dat is het laagste niveau in jaren.

Aan de pomp zijn de prijzen onlangs juist al fors gestegen. De vorig jaar verlaagde accijns op benzine ging zaterdag met meer dan 10 cent per liter omhoog. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 momenteel op 2,125 euro, het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de oliemaatschappijen. Die prijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Elders liggen ze vaak lager.

De wereldwijde olieprijzen veerden maandag op na het nieuws over de verdere productiebeperkingen. De prijzen staan echter dit jaar stevig onder druk door het tegenvallende economische herstel in China en de onzekerheid over de wereldeconomie en renteverhogingen van centrale banken. Algemeen werd verwacht dat de olieprijzen dit jaar zouden stijgen, maar in plaats daarvan liepen ze flink terug door de angst voor een recessie.

Met name door de zwakke olievraag van China is de prijs gezakt tot onder het niveau dat Saudi-Arabië nodig heeft om zijn uitgaven te dekken. Halverwege 2022 kostte een vat OPEC-olie nog ongeveer 115 dollar, nu ligt de prijs rond de 75 dollar. Tegen deze achtergrond was de verlenging van de productieverlaging dan ook geen verrassing. Bijna alle door persbureau Bloomberg ondervraagde oliehandelaren en analisten hadden deze uitkomst voorspeld.