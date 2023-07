Schiphol: tijdslots bij security nu voor alle bestemmingen

Luchthaven Schiphol breidt zijn systeem voor het reserveren van een tijdslot voor de securitycontrole uit naar alle bestemmingen. Eerder was dit systeem alleen beschikbaar voor bestemmingen in de landen van het Schengengebied. Met die tijdslots kunnen passagiers een zelfgekozen tijdstip reserveren om door de beveiliging te gaan. Daardoor heeft Schiphol beter zicht op de passagiersstromen en worden onnodig lange rijen bij de bagagecontrole tegengegaan.

Volgens Schiphol maakt inmiddels één op de vijf reizigers gebruik van een tijdslot. Die slots zijn vanaf drie dagen voor vertrek gratis te reserveren via de website en app van Schiphol. Daarbij ontvangen reizigers een bevestigingsmail met QR-code. Deze QR-code wordt op de luchthaven gescand door een medewerker van Schiphol. Vervolgens verwijzen zij de reizigers naar het juiste toegangspunt voor de securitycontrole.

Het Schengengebied betreft 27 Europese landen. Inwoners van de Europese Unie mogen binnen die landenzone vrij reizen. De controle van personen gebeurt aan de buitengrenzen van het Schengengebied.

Voor niet-Schengenbestemmingen wordt er volgens Schiphol rekening gehouden met de daaropvolgende grenscontrole. Het laatste tijdslot dat een passagier kan boeken is 90 minuten voor vertrek. Voor Schengenbestemmingen is dit 60 minuten.

Schiphol benadrukt dat deze service alleen betrekking heeft op de securitycontrole. Reizigers dienen zelf voldoende tijd te rekenen om in te checken en ruimbagage af te geven. Schiphol is de vierde grote luchthaven in Europa die werkt met tijdslots voor security.