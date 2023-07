Shell en ASML in kopgroep hogere AEX, DSM onderaan

Shell en ASML stonden maandag in de kopgroep van de AEX-index op het Damrak, die met winst begon aan de nieuwe beursmaand. Shell, dat vrijdag met een handelsupdate komt, steeg 1,5 procent en lijkt daarmee weinig last te hebben van de beschuldiging van activistengroep Global Witness dat het olie- en gasconcern nog altijd handelt in Russisch gas.

ASML toonde wat herstel en won 0,5 procent. Het Veldhovense bedrijf ging vrijdag omlaag op een bericht van persbureau Reuters dat de Verenigde Staten via een omweg de export van meer machines naar China willen beperken. Ook werden de beperkingen die Nederland ASML oplegt officieel van kracht. Het Chinese ministerie van Handel heeft er bij de Nederlandse overheid op aangedrongen geen misbruik te maken van exportbeperkingen op producten uit de chipindustrie.

Beleggers kijken daarnaast vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat aan het einde van de week verschijnt. De banengroei en werkloosheid spelen een grote rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve later deze maand. Wall Street begint de week verder met een halve handelsdag vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag. Op dinsdag 4 juli blijven de Amerikaanse beurzen de hele dag dicht.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 779,11 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 903,02 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent.

Naast Shell en ASML behoorden zorgtechnologieconcern Philips en de banken ING en ABN AMRO tot de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 1,8 procent. DSM-Firmenich sloot de rij met een min van 0,7 procent. Het speciaalchemiebedrijf heeft de in april aangekondigde overname van het Franse Adare Biome voor 275 miljoen euro afgerond. Adare Biome maakt onder meer het middel Lactéol, dat wordt gebruikt voor de behandeling van diarree.

In de MidKap stond Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway (plus 3,5 procent) bovenaan. Flitshandelaar Flow Traders, die vrijdag waarschuwde voor moeilijke marktomstandigheden, ging verder omlaag en verloor 1,8 procent. Van Lanschot Kempen won 0,3 procent. De vermogensbeheerder heeft de overname van het online beleggingsplatform van Robeco afgerond.

De euro was 1,0882 dollar waard, tegen 1,0913 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 70,37 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 75,15 dollar per vat.