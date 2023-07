Techbedrijven zetten Aziatische beurzen flink hoger

De Aziatische aandelenbeurzen lieten maandag overwegend stevige winsten zien. Vooral de techbedrijven in de regio werden op de eerste handelsdag van juli opgepikt na de rally in de Amerikaanse techsector van vrijdag. Die volgde op een daling van een belangrijke inflatiemaatstaf van de Federal Reserve waardoor beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder sterk hoeft te verhogen om de inflatie te bestrijden.

Het Japanse elektronicaconcern Sony klom 3 procent. Ook de Japanse chipbedrijven deden goede zaken. Chiptester Advantest won 4,6 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron steeg 3,8 procent. De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, noteerde mede daardoor 1,7 procent in de plus. Een meevallend Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven in het afgelopen kwartaal voor het eerst in zeven kwartalen is verbeterd, zorgde eveneens voor optimisme.

De Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 1,7 procent bij. De Chinese tech- en webwinkelconcerns Alibaba en JD.com stegen tot bijna 4 procent. Internet- en gamebedrijf Tencent won ruim 1 procent. De beurs in Shanghai klom 1,3 procent. Het nieuws dat de Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen later deze week een bezoek zal brengen aan Beijing wakkerde de hoop aan op een verbetering van de relatie tussen de twee economische grootmachten.

Marktonderzoeker Caixin maakte daarnaast bekend dat het groeitempo van de Chinese industrie in juni iets is afgenomen ten opzichte van mei. De groeivertraging was echter minder sterk dan gevreesd. Eerder bleek uit officiƫle cijfers van de Chinese overheid dat de industrie vorige maand juist is gekrompen.

De Kospi in Seoul won 1,4 procent ondanks een verdere krimp van de Zuid-Koreaanse industrie. De chipbedrijven Samsung en SK Hynix klommen 1,3 en 2,4 procent. De accufabrikanten LG Energy Solutions en Samsung SDI stegen 3,6 en 6,7 procent dankzij een recordaantal leveringen van de Amerikaanse producent van elektrische auto’s Tesla. De All Ordinaries in Sydney bleef wat achter met een winst van 0,6 procent in afwachting van het rentebesluit van de Australische centrale bank op dinsdag.