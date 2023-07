Tesla flink hoger tijdens verkorte beursdag in New York

Tesla behoorde maandag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York, waar slechts een halve dag wordt gehandeld. Dinsdag blijft Wall Street de hele dag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag. Tesla steeg 6,5 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de autofabrikant afgelopen kwartaal een recordaantal elektrische auto’s heeft afgeleverd. De prijsverlagingen die het Amerikaanse bedrijf onder leiding van miljardair Elon Musk doorvoerde om de vraag aan te jagen, lijken daarmee effect te hebben.

Apple verloor 0,4 procent. Volgens zakenkrant Financial Times heeft het techconcern de productiedoelstellingen voor zijn onlangs geïntroduceerde Vision Pro-bril verlaagd. Chinese fabrikanten die de nieuwe gadget voor Apple in elkaar zetten worstelen met het complexe ontwerp van de headset. Apple wist vrijdag nog als eerste Amerikaanse bedrijf de handelsdag af te sluiten met een beurswaarde van meer dan 3 biljoen dollar. Het aandeel van de iPhonemaker hikte al enige tijd tegen die grens aan en is dit jaar al bijna 50 procent in waarde gestegen.

De beurshandel op Wall Street staat tijdens de verkorte week verder vooral in het teken van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De banengroei en werkloosheid spelen een grote rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve later deze maand.

De Amerikaanse centrale bank heeft al laten doorschemeren de rente verder te zullen verhogen na de korte pauze in juni. Beleggers hopen echter dat het einde van de renteverhogingen nu wel in zicht komt. Woensdag komen ook nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed naar buiten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 34.356 punten en de brede S&P 500 verloor een fractie op 4448 punten. De Nasdaq won 0,2 procent op 13.815 punten. De techgraadmeter is sinds het begin van dit jaar met ongeveer een derde in waarde gestegen en boekte daarmee de grootste winst in de eerste zes maanden van een jaar in decennia.

Xpeng maakte een koerssprong van 9 procent. De Chinese automaker, die ook een notering heeft op Wall Street, leverde in het tweede kwartaal 27 procent meer auto’s af dan in het eerste kwartaal.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0913 dollar op vrijdag. De olieprijzen veerden op na het besluit van Saudi-Arabië om de verlaging van de olieproductie met een maand te verlengen. Ook Rusland schroeft de olie-export verder terug om de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 71,66 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 76,51 dollar per vat.