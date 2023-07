Helft van Nederlandse stroom duurzaam

De helft van de Nederlandse stroom was in het afgelopen half jaar duurzaam. Voor het eerst werd dit halfjaarlijkse gemiddelde behaald, meldt Energieopwek.nl, de organisatie die de productie van groene energie bijhoudt.

Vorig jaar bedroeg het aandeel van hernieuwbare stroom in de eerste helft 43 procent. Naar verwachting zal in 2030 zo’n 85 procent van alle Nederlandse stroom duurzaam zijn. Ook verwacht Energieopwek.nl dat het gemiddelde over heel dit jaar boven de 50 procent zal uitkomen. Dat komt mede door nieuwe windturbines op zee en de groei van zonnepanelen.

Statistiekbureau het CBS liet in juni weten dat het gebruik van hernieuwbare energie (dus elektriciteit en warmte) met 15 procent inmiddels over de helft is van het afgesproken doel voor 2030. Minimaal 27 procent van de Nederlandse energie moet in 2030 uit hernieuwbare bronnen komen.