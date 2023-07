ING voorziet verdere groei voor Nederlandse IT-dienstensector

De Nederlandse IT-dienstensector blijft ook komende tijd doorgroeien, maar wel in een iets lager tempo dan tijdens de coronapandemie. Dat voorspellen onderzoekers van ING Research in een nieuw rapport. Zo zijn onder andere cyberbeveiligingsdiensten nog steeds duidelijk in trek. Ook is er volgens ING nog grote vraag naar automatisering en het uitbesteden van IT-diensten.

Prognoses van de bank wijzen voor 2023 en 2024 op 4,5 en 2,5 procent groei respectievelijk. Dat is lager dan de 7 en 5,5 procent groei die de sector in 2021 en 2022 liet zien, toen de vraag naar bijvoorbeeld cloudoplossingen een flinke vlucht nam. Maar de groei is nu nog wel beduidend sterker dan die van de Nederlandse economie als geheel.

ING wijst er onder meer op dat veel bedrijven verwachten dit jaar meer uit te geven aan IT-dienstverlening en cloudinfrastructuur. Maar er zijn ook vertragende factoren. Naast de iets langzamer draaiende Nederlandse economie gaat het dan om het nog altijd prangende arbeidstekort en de stijgende lonen. IT-bedrijven hebben al langer moeite om voldoende goede arbeidskrachten te vinden. Dat zet een rem op hun groei, aldus ING.

Volgen de onderzoekers steeg het aantal vacatures in de sector in het eerste kwartaal licht. Vooral aan ontwikkelaars is een gebrek. ING stelt dat bij verschillende IT-bedrijven daarom nu discussie is of ze een deel van dit tekort in de toekomst niet kunnen oplossen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Dit zou kansen kunnen bieden, maar lijkt volgens ING geen oplossing voor de korte termijn. “Er is nog veel onduidelijkheid over de betrouwbaarheid en veiligheid van AI-toepassingen. Bijvoorbeeld waar aansprakelijkheid ligt als er iets misgaat.”