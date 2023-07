Japan en EU versterken samenwerking op gebied van chips

Japan en de Europese Unie zijn overeengekomen om de samenwerking op het gebied van chips te versterken. De overeenkomst volgt op de exportbeperkingen die China heeft aangekondigd voor twee metalen die cruciaal zijn voor de chipindustrie. De spanningen in de wereldwijde technologiehandelsoorlog zijn daarmee verder opgelopen.

De twee partijen zijn het onder meer eens geworden over het opzetten van een “vroegtijdig waarschuwingssysteem” voor problemen in de toeleveringsketen van de chipsector. De overeenkomst zal dinsdag worden ondertekend door de Japanse minister van Handel Yasutoshi Nishimura en Eurocommissaris Thierry Breton tijdens een bijeenkomst in Tokio.

De overeenkomst schetst ook plannen voor het delen van informatie over overheidssubsidies en samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe chips en het opleiden van mensen. In mei sloot Japan al een overeenkomst met de Verenigde Staten om de samenwerking op het gebied van chiponderzoek te verstevigen.

China maakte maandag bekend dat exporteurs van de metalen gallium en germanium vanaf 1 augustus eerst toestemming moeten vragen aan de Chinese overheid om ze het land uit te voeren. De maatregel lijkt een tegenreactie van Beijing op de onlangs bekendgemaakte exportbeperkingen voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML richting China.

Een woordvoerder van ASML wilde niet inhoudelijk reageren op de Chinese stappen. De chipmachinefabrikant ziet zichzelf in deze kwestie niet als de geschikte partij om commentaar te geven.

Onder aanvoering van de VS proberen Japan en Nederland te voorkomen dat China zelf geavanceerde chips kan maken, omdat die ook kunnen worden gebruikt voor militaire doeleinden. Ook willen de landen minder afhankelijk zijn van China en de productie van chips meer in eigen handen houden.