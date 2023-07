Nieuwe topvrouw voor moederbedrijf groentefabrikant HAK

Het moederbedrijf van groentefabrikant HAK krijgt een nieuwe CEO. Per 1 september neemt Timo Hoogeboom afscheid van HAK-moeder Neerlands Glorie Groenten & Fruit (NGG&F) en wordt hij opgevolgd door Nicole Freid. Zij is nu nog verantwoordelijk voor marketing en innovatie bij HAK.

Hoogeboom heeft elf jaar leiding gegeven aan het in het Brabantse Giessen gevestigde NGG&F en Freid is al ruim tien jaar aan het werk bij HAK. Ze werkten samen aan de groei en langetermijnstrategie van het merk dat naast geconserveerde groente ook koelverse producten en groente in plastic stazakken verkoopt.

“Het was voor mij een grote eer om aan dit fantastische bedrijf leiding te mogen geven. Een bijzondere periode in mijn leven, waarin ik met heel veel plezier en dankbaarheid zal terugdenken en die ik voor geen goud had willen missen. Ik ben heel blij dat juist Nicole het van mij gaat overnemen”, zegt Hoogeboom in een commentaar.

Freid zegt het een eer te vinden om het stokje over te nemen van Hoogeboom. “Hij laat een prachtig bedrijf achter dat gereed is voor de toekomst. Ik ben er klaar voor om aan het volgende hoofdstuk te gaan bouwen.”