Staking treft negen kartonfabrieken

Negen kartonfabrieken van Smurfit Kappa krijgen woensdag en donderdag te maken met stakingen. Werknemers in Nederland zijn ontevreden over de opstelling van de papierfabrikant bij een nieuwe onderhandelingsronde over een cao, melden vakbonden FNV en CNV.

Volgens onderhandelaar Albert Kuiper van FNV heeft Smurfit Kappa geen oog voor de inbreng van werknemers bij de gesprekken over een nieuwe cao voor werknemers die in fabrieken voor golfkarton werken. Volgens CNV speelt onder andere een conflict over het invullen van roosters, waardoor werknemers nu zo’n drie tot vier dagen onbetaald zouden werken. Doordat Smurfit Kappa bij zijn cao-voorstellen niets aan die urenverdeling deed, zijn de vakbonden ontevreden.

Kuiper benadrukt dat vrijwel elk handels- of winkelbedrijf met golfkarton te maken heeft. “Van FrieslandCampina tot aan Nike, ze hebben het allemaal nodig voor grote verpakkingen. Maar ik verwacht wel dat er buffers zijn, dus tot tekorten zal de 48 uursstaking niet direct leiden”, zegt hij. “Maar Smurfit Kappa kan zijn orders niet op tijd nakomen en dat zullen ze zeker voelen.”

Smurfit Kappa heeft nog niet gereageerd op een verzoek om een reactie.