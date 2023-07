Telers: steeds meer appeloogsten verwoest door appelbloesemkever

Fruittelers in verschillende delen van Nederland zien dat hun appeloogst verwoest wordt door de zogeheten appelbloesemkever. Het insect mag van de overheid sinds dit jaar niet meer bestreden worden met bestrijdingsmiddelen en dat is “rampzalig” voor telers, zegt Ron Mulders, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). “Op termijn gaat dit over de beschikbaarheid van voldoende en betaalbaar voedsel.”

Volgens Mulders speelt het probleem inmiddels in meerdere regio’s. “In ieder geval in Gelderland, Limburg en Noord-Holland. Ik krijg steeds meer namen van bedrijven die hier last van hebben. Door de appelbloesemkever gaat dit jaar een groot deel van de oogst verloren”, stelt de voorzitter.

Bomen die zijn aangetast door de appelbloesemkever leveren nauwelijks nog appels op. Het aantal kevertjes neemt “exponentieel” toe als ze niet bestreden gaan worden. “Het diertje fokt gewoon door. Als je er vandaag één hebt, heb je er volgend jaar waarschijnlijk 30 of 40 en het jaar daarop ergens tussen de 900 en 1600. Er zijn nu al bedrijven waarbij de helft van de boomgaard is aangetast.”

Mulders noemt het niet oneerlijk dat de bestrijdingsmiddelen in Nederland niet meer gebruikt mogen worden en in onder meer België en Duitsland wel. “In die landen wordt de plaag effectief bestreden, maar wij kunnen dat niet”, vervolgt de voorman van NFO.

Hij onderstreept dat de Nederlandse fruitteelt al jaren bezig is met verduurzamen. “Dat betekent dat je steeds minder middelen gebruikt die een negatieve impact hebben op het milieu. Daar gaan wij ook mee door. Maar er zijn situaties waarbij het einde oefening betekent voor een aantal bedrijven zonder bestrijdingsmiddelen. Banken zeggen: als dit soort calamiteiten niet kunnen worden opgelost weet ik niet of ik zo’n bedrijf nog ga financieren. Terwijl er gewoon een oplossing is die in andere beschaafde landen toegepast wordt”, besluit Mulders.