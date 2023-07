Verzekeraars omhoog op positief Damrak na afronden overname

De verzekeraars ASR en Aegon behoorden dinsdag tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak. Beleggers waren opgelucht dat de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon door ASR is afgerond. Door de verkoop, die eind oktober bekend werd gemaakt, ontstaat een van de grootste verzekeraars in Nederland. Het aandeel ASR eindigde de handel met een koerswinst van 1,8 procent. Aegon, dat nu kan starten met zijn aandeleninkoopprogramma, ging eveneens 1,8 procent omhoog.

De chipbedrijven stonden ook in de belangstelling nadat China had aangekondigd exportbeperkingen in te voeren voor twee belangrijke grondstoffen die cruciaal zijn voor de chipsector. De maatregel lijkt een tegenreactie van de Chinezen op de onlangs bekendgemaakte exportbeperkingen voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML richting China. ASML won 0,5 procent. ASMI ging eenzelfde percentage vooruit, Besi won 0,4 procent.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde 0,3 procent hoger op 778,72 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 910,05 punten. De beurs in Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,3 procent, na een onverwachte daling van de Duitse export in mei. De import van de belangrijkste handelspartner van Nederland nam daarentegen onverwacht toe.

Naast ASR en Aegon deed ook speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich goede zaken. Het aandeel, dat de afgelopen maanden raken klappen kreeg door zorgen over de ontwikkelingen bij het fusiebedrijf, werd 2,3 procent hoger gezet.

Bij de middelgrote fondsen stond Flow Traders onderaan met een verlies van 3,7 procent. De flitshandelaar, die afgelopen vrijdag al waarschuwde voor moeilijke marktomstandigheden, zag de handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots halveren vergeleken met het eerste kwartaal. Onder de streep blijft er volgens het bedrijf een kleine operationele winst over. Analisten van de Belgische bank KBC haalden Flow Traders van hun kooplijst af.

Casino schoot ruim 16 procent omhoog in Parijs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, die ook een belang heeft in PostNL, meer geld wil steken in de noodlijdende Franse supermarktketen. Ook de Franse miljardair Xavier Niel heeft een reddingsvoorstel voor Casino ingediend.

Het Oostenrijkse olie- en gasconcern OMV maakte een koerssprong van 7,5 procent. Persbureau Bloomberg meldt op basis van bronnen dat het bedrijf in gesprek is met Abu Dhabi om een chemie- en kunststoffenbedrijf met een waarde van meer dan 30 miljard dollar samen te stellen.

De euro was 1,0897 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent in prijs tot 71,07 dollar. Brentolie werd eveneens 1,8 procent duurder op 75,97 dollar per vat.