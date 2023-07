Wall Street viert Onafhankelijkheidsdag, beurzen gesloten

De aandelenbeurzen in New York blijven dinsdag de hele dag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Woensdag wordt de aandelenhandel op Wall Street weer hervat. Op die dag komen onder meer het banenrapport van loonstrookverwerker ADP en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve naar buiten.

Maandag waren de Amerikaanse beurzen een halve dag open. De Dow-Jonesindex sloot die verkorte handelssessie een fractie hoger af op 34.418,47 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent.

De Amerikaanse aandelen, vooral die van de grote techbedrijven, hebben een sterke eerste jaarhelft achter de rug. Voor de tweede jaarhelft zijn de verwachtingen wat voorzichtiger door de vrees dat de hogere rentetarieven een negatieve impact zullen hebben op de grootste economie ter wereld. Daarnaast heeft de Amerikaanse centrale bank al laten doorschemeren dat de rente waarschijnlijk deze maand weer zal worden verhoogd om de inflatie te bestrijden, na een korte pauze in juni.

Aan het einde van de verkorte handelsweek zullen beleggers dan ook vooral letten op het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. De situatie op de arbeidsmarkt speelt namelijk een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De volgende tweedaagse rentevergadering van de Fed staat gepland op 25 en 26 juli.